2019/11/04 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاءمراسلنا : سقوط ٧ جرحى الآن أمام مجلس محافظة كربلاء في منطقة الإسكان والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى بين المتظاهرين برصاص القوات الامنية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى بين المتظاهرين برصاص القوات الامنية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).