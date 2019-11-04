الحوار المتمدن - توضيح هام حول عدد زيارات المواقع الفرعية

2019/11/04 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن الى كاتبات وكتاب الحوار المتمدن الاعزاء نتيجة خطأ تقني غير معروف حذفت عدادات كافة المواقع الفرعية، نعمل من اجل حل الإشكال في اقرب وقتكل الاحترام والتقديرهيئة ادارة الحوار المتمدن ......

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