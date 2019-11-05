2019/11/05 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق رد المعتصمون في ساحة التحرير، الإثنين، على دعوات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي التي طالب فيها المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم، وفيما حددوا أربعة مطالب، هددوا بخطوات تصعيدية جديدة.وكان عبد المهدي قد قال في بيان طويل وجهه إلى المتظاهرين، إن “الحياة قد توقفت”، وأنه اضطر إلى “تأجيل معرض بغداد الدولي”، وهو ما أثار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو التحرير يردون على عبدالمهدي في بيان رسمي يتضمن جميع مطالبهم: لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو التحرير يردون على عبدالمهدي في بيان رسمي يتضمن جميع مطالبهم: لا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).