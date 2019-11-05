2019/11/05 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان المعتصمين اغلقوا جسر (بته) وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "المعتصمين اغلقوا جسر بته وسط مدينة الحلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعتصمون يغلقون جسر (بته) وسط مدينة الحلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعتصمون يغلقون جسر (بته) وسط مدينة الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).