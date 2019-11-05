النقل ترد بالكشف عن حقيقة مقطع الفيديو الذي نسب للوزير

2019/11/05 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، أن المغالطات التي انتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للوزير بصلة، وهي تأتي بهدف الإساءة للوزارة وما تقدمه من خدمات.

وقال بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مغالطات لمقطع فديوي وأدعت انه لشخص وزير النقل بهدف الاساءة لوزارة النقل وما تقدمة من خدمات جليلة".

وأضاف البيان "نؤكد ان المقطع يعود لأحد المدراء العامين ومجموعة من الموظفين في مقر احدى التشكيلات صباح هذا اليوم" .

وطالب وسائل الإعلام بـ "توخي الدقة في نقل الاخبار والبحث عن الحقائق للحفاظ على المصداقية والاعتدال في نقل الاخبار الصحيحة بالاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة".

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