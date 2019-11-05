ميثم الجنابي - وحدة العقل والنقل في فلسفة الغزالي

2019/11/05 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي "لا غنى بالعقل عن السماع، ولاغنى بالسماع عن العقل"(الغزالي)إن العقل، بنظر الغزالي، قادر على إدراك أسرار الشرع.كما انه قادر على حل القضايا الميتافيزيقية الدينية.انه يساعدنا في إدراك الكثير من جوانبها لكن أدلته تفتقد للطابع الضروري، أي أن الحلول العقلية في هذا الميدان لا يمكنها الارتقاء إلى مصاف البديهة المعرفية أو اليقين الحق، وبالتالي ليست حلول العقل هنا سوى افتراضات اجتهادية......

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