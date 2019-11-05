2019/11/05 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل السابعتدويل الأزمة السورية1-مقدمة:يمكن القول بثقة اليوم أن جميع الأطراف السورية الأساسية سواء من المعارضة أم النظام لم تكن جادة في الحوار، في أية مرحلة من مراحل الصراع، فكل طرف كان يراهن على العمل العسكري لحسم الصراع لصالحه.مع ذلك ينبغي الاعتراف بأن النظام ادار سياسته وسلوكه تجاه الحوار بطريقة أفضل بكثير من المعارضة السورية.فهو على سبيل المثال لم يرفض رسميا وعلنيا أي دعوة للحوا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منذر خدام - الحلقة العشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#منذر خدام - الحلقة العشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).