شرطة ذي قار : مندسون يستهدفون بالرصاص الحي اجهزة الامن والمتظاهرين

2019/11/05 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار بيان شرطة ذي قار : مندسون في تظاهرات الشطرة يستهدفون الاجهزة الامنية والمتظاهرين بالرصاص الحي.

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