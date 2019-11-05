شرطة ديالى توضح حقيقة تفريق التظاهرات بالمياه وتؤكد: اننا مع المتظاهرين

2019/11/05 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد نهاد محمد، اليوم الثلاثاء، ان المظاهرات في المحافظة سلمية واننا لم نمس اي متظاهر خلال الأيام الماضية في المظاهرات ولم نسجل اي خرق امني فيها.





وبين محمد، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك نشرت خبر بأن سرية فض الشغب المكلفة بحماية المتظاهرين بأنها وجهت خراطيم المياه لتفريقهم في مدينة بعقوبة"، لافتا إلى ان "ما قامت به عجلات سرية فض الشغب هو غسل وتنظيف الشارع مساءا بعد انتهاء التظاهرات".

وذكر العقيد نهاد محمد، أن "شرطة المحافظة بادرت بحملة توزيع مياه الشرب على للمتظاهرين في المحافظة بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية لهم".





ودعا الناطق الاعلامي للقيادة، أهالي المحافظة إلى "عدم تصديق مثل هكذا اخبار واشاعات مفبركة الهدف منها زعزعة الثقة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين"، مضيفا اننا "مع التظاهرات السلمية".

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