2019/11/05 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معتصمو النجف يغلقون جسر مستشفى الصدر في المحافظة

اخبار مباشرة

معتصمو النجف يغلقون جسر مستشفى الصدر في المحافظة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو النجف يغلقون جسر مستشفى الصدر في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو النجف يغلقون جسر مستشفى الصدر في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).