عديد نصار - لبنان- ثورة حقيقية

2019/11/05 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار عندما تكون الثورة شعبية شاملة لكل الفئات والطبقات والمناطق التي كانت حتى الأمس شبه معازل طائفية ومذهبية ومناطقية، ويشارك في صياغة حركتها وخطابها واهدافها كل الناس، فإنها بالتأكيد ستشهد صعودا وهبوطا، مدا وجزرا، تراخيا هنا وتصعيدا هناك، احباطا هنا واندفاعا هناك...مطالب بديهية من هنا وأهداف عظيمة من هناك...من هنا تتكون الصيرورة التاريخية التي تصقل وتشذب وتهذب وصولا الى تعيين الأهداف وتصنيفها وتحديد......

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