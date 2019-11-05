عباس علي العلي - أساسيات الدستور العراقي

2019/11/05 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لعل من المفيد بالأمر كعرض نقدي فقهي أن نتناول الركائز الفكرية المؤسسة لروح الدستور وجوهر الرؤية الشاملة التي ترجمت كنصوص في طياته، والهدف السامي منها كون الدستور أو أي نص قانوني ليس المطلوب منه أن يكون فقط قواعد ناظمة خارج روحية الهدف ومدى قدرة هذه الروح أن تساعد في حفظ التوازن الأجتماعي والقانوني بين السلطة والمواطن وبين السلطة والسلطة ذاتها. فقهاء القانون الدستوري ومعهم القضاء والمشتغلين با......

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