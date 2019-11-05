الصناعة تكشـف عـن قـرب افتتاح المدينـة الصناعيـة فـي ذي قـار

2019/11/05 | 01:20

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بغداد / الصباح

كشفت المديرية العامة للتنمية الصناعية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاثنين، عن الوصول الى المراحل النهائية في مشروع المدينة الصناعية في محافظة ذي قار وبنسبة انجاز بلغت 97 بالمئة .

وذكر مدير عام المديرية سلام سعيد أحمد، في بيان تلقته "الصباح"، إن "وتيرة العمل في تصاعد مستمر لانجاز المدينة الصناعية في محافظة ذي قار بمتابعة واشراف من المديرية"، مؤكدا "تحقيق نسبة 97 بالمئة من مجموع المرحلتين الاولى والثانية لتنفيذ المشروع".

وأضاف، أنه "من المؤمل إن تفتح المدينة أبوابها قريباً لإعالة الكثير من العوائل العراقية وبالاخص أبناء محافظة ذي قار، اذ ستوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل لمختلف الاختصاصات بواقع 25 عاملا في البلوك الصناعي الواحد من مجموع 200 بلوك صناعي تشمل جميع الصناعات الغذائية والإنشائية والكيميائية والكهربائية والهندسية".

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