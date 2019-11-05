اليوم.. وفد بناء الأجسام يتوجه الى الامارات

2019/11/05 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

يتوجه اليوم وفد منتخب بناء الاجسام الى الامارات للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها الفجيرة لغاية العاشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة واسعة من دول العالم.

وقال هشام الواني المنسق الاعلامي في اتحاد بناء الاجسام: ان المعنويات عالية لجميع اللاعبين وهدفهم حصد الاوسمة الملونة لاسيما بعد الجهد الكبير الذي قدمه الاتحاد المركزي للعبة ومدربو المنتخب الوطني وحرصهم على التواجد في هذا المحفل العالمي المهم ونحن ننتظر منهم تحقيق نتائج ايجابية، مبينا ان الوفد يتالف من عشرين لاعبا يمثلون مختلف الفئات، الفيزك والكلاسيك والبودي بولدنك وبمختلف الاوزان، موضحا ان المشاركة تعد فرصة مناسبة للاعبين الشباب لغرض التواصل مع ابطال العالم باللعبة وكسب الخبرة.



وكان الاماراتي خليل معروف مدير بطولة العالم لبناء الاجسام قد اوضح في تصريحات صحفية انها بطولة صعبة لانها تضم عددا كبيرا من ابطال العالم يمثلون روسيا والصين والهند والعراق والبحرين واسبانيا والسويد، وغيرها من الدول البارزة في بناء الاجسام لذلك نحن نتطلع لحصد عدد من الالقاب، لافتا الى ان هذا التجمع مهم بالنسبة للاعبينا وهي اول بطولة عالم تقام في الامارات والشرق الاوسط بحسب الاتحاد الدولي للعبة وهي اول منافسة تقام خارج دول اوروبا، موضحا ان اللجنة المنظمة قامت باعداد فيديو خاص للترحيب بابطال العالم لبناء الاجسام الذين سيشاركون من 198 دولة وتنظم تحت راية الاتحاد الدولي للعبة.

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