الصالحي يحذر: الأوضاع تزداد سوءاً في العاصمة بغداد

2019/11/05 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، اليوم الاثنين، دعوة الحكومة للاستماع إلى المتظاهرين السلميين وتلبية مطالبهم المشروعة.



محذراً من أن الأوضاع بدأت تزداد سوءاً.

وقال الصالحي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "لطالما حذرنا الحكومات بعدم تطبيقهم لاستراتيجية تنقذ البلد من الهاوية ، فما زالت الاخطاء مستمرة من قبل فاسدي المال السياسي وعدم اتخاذ الاجراءات بحق المتجاوزين على المال العام".

واعتبر الصالحي أن "اعتقال النشطاء انتهاك صارخ لحقوق الانسان".

ودعا الحكومة إلى "الاستماع الى المتظاهرين السلميين وتلبية مطالبهم المشروعة ، والا فان الأوضاع بدأت تزداد سوءا اكثر فاكثر في بغداد".

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