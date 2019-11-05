حكمت الحاج - الحراك السلمي وكفاح اللاعنف: الشعب يريد إسقاط النظام..

2019/11/05 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج الثورة، كمصطلح سياسي، هي الخروج على الوضع الراهن وتغييره سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ باندفاع يحركه عدم الرضا، والتطلع إلى الأفضل أو حتى الغضب.وللثورة مفهومات معجمية كثيرة تتلخص بتعريفين رئيسيين: التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة.أما التعريف أو الفهم المعاصر والأكثر حداثةً هو التغيير الذي ......

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