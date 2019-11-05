2019/11/05 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن خشيت الجدة من اقتلاع صورة العائلة التي كانت معلقة على جدار البيت الذي انتقلت إليه.في النكبة، خرجت الجموع هاربة وتركت خلفها كل شيء، الملابس والطعام والمؤونة والصور.وعند انتهاء الحرب خرج الأهالي من "الغيتوهان " وبحث الكل عن بيت يأوي إليه، من أسرع بإيجاد بيت فارغ ووجد استوطن فيه.خشيت الجدة من اقتلاع الصورة وعلقت صورة عائلتها بجانب صورة العائلة النازحة، لقد تبنّت العائلة المجهولة وانتظرت عودت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دينا سليم حنحن - صورة شاهدة على النكبة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دينا سليم حنحن - صورة شاهدة على النكبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).