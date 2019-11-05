سامي الذيب - اسعد يوم في حياتي: خلصت طفل من الختان

2019/11/05 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب يقوم الزارع بحرث الأرض وبذر حبوب القمح على أمل ان ينبت، ولكن لا يستطيع ضمان ذلك.وعندما يرى القمح على ساقه يفرح بالحصادفتعبه لم يذهب سدا..قضيت سبع سنين في تأليف كتابي عن الختان بالعربية، ثم قمت بترجمته للفرنسية والإنكليزية، كما نشرت ترجمة مختصرة باللغة الإيطالية.وقد وضعته مجانا في موقعي على أمل ان يستفيد منه القراء وأن أساهم في تخليص طفل على الأقل من هذه الجريمة.وبطبيعة الحا......

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