ليندا كبرييل - أنزِلوا الجبال أرضاً لِنَرى وجه الشمس!

2019/11/05 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل كأنَّ داروين قتل أباهم !وفَلَتَ لسانهم بكل شنيع وقبيح : قرد ملحد خنزير يهودي قذر سفيه هالِك ...والحق أن كثيرين قبل داروين وبعده ساهموا في قتل الأجداد والآباء ؛ بدءاً من كوبرنيكوس الذي أرغم الإنسان على التصديق بأن الأرض ليست مركز الكون ..ثم كرّتْ المسبحة : علماء وفلاسفة ومصلحون اجتماعيون، أسهموا جميعاً بإنجازاتهم العظيمة في تحرير عقل الإنسان من الزَيْف، وفَضْح العوامل المُعَمِّقة لِلاسْتلا......

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