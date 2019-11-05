تركيا تعتقل شقيقة البغدادي

2019/11/05 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، اليوم الاثنين، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبوبكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وأضاف المصدر أن شقيقة البغدادي، ألقي القبض عليها يوم الاثنين، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

وأشار إلى أن رسمية عواد، 65 عاما، كانت تعيش في "الكرفان" مع زوجها وخمسة أبناء بالقرب من بلدة إعزاز.

ولا يُعرف سوى القليل عن أخت البغدادي الذي قتل في غارة أمريكية في محافظة إدلب، الشهر الماضي.

وقال مسؤول تركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن من تم اعتقالهم "منجم من الذهب" بالنسبة للمخابرات.

وأضاف أن "ما تعرفه (رسمية) عن داعش يمكن أن يوسع بشكل كبير في فهم التنظيم ويساعد في القبض على المزيد من الأشرار".

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