ايران تصدر توضيحا على وضع سفارتها في بغداد

2019/11/05 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن تكون السفارة الإيرانية ببغداد قد تعرضت لهجوم من قبل محتجين عراقيين غاضبين على الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والتي تدعمها طهران.وذكرت قناة ”خبر“ عن مسؤولين في السفارة الإيرانية قولهم إن ”قوات خاصة من مكافحة الإرهاب تابعة للجيش العراقي، وكذلك قوات مكافحة الشغب تتواجد أمام السفارة الإيرانية ببغداد“.وأضاف المسؤولون إن ”التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السفارة الإيرانية في بغداد قد تعرضت للهجوم لا صحة لها، وهناك أمن كامل حول سفارتنا“.ومساء الاثنين، تمكن محتجون عراقيون من رفع العلم العراقي فوق جدار مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء وسط العراق للمرة الثانية.وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 19 عندما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في كربلاء أول أمس الأحد، وأضرموا النار في جدار القنصلية واستبدلوا العلم الإيراني بعلم عراقي.كما ألقى المحتجون الحجارة وأحرقوا الإطارات حول المبنى الواقع في مدينة كربلاء.فيما تحدثت السلطات الأمنية العراقية عن إصابة سبعة من رجال الشرطة خلال مواجهات مع متظاهرين غاضبين كانوا يريدون اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء.ويأتي هذا الحادث وسط مظاهرات واسعة النطاق في محافظات العراق الوسطى والجنوبية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا وإصابة الآلاف.

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