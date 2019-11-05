بالوثائق.. تعميم قرارات البرلمان الأخيرة على كافة المحافظات

2019/11/05 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبلغ رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بيت المحافظات ممثل الحكومة في مجلس النواب، طورهان المفتي، المحافظات كافة/ مكتب المحافظ بقرارات وتوصيات الجلسة العاشرة لمجلس النواب بتاريخ 28 تشرين الأول الماضي.

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