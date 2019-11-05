كاظم حبيب - يا أهلنا في الكرخ والأعظمية وغرب العراق… الصراع ليس شيعياً شيعياً! الصراع بين الشعب والطغمة الطائفية الفاسدة الحاكمة!

2019/11/05 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب وصلتني الرسالة الآتية من صديق مشارك ومتابع للانتفاضة الشبابية والشعبية والإضراب العام في بغداد جاء فيها:آلف تحيه وسلام أ.د.أبو سامر"الإضراب والعصيان المدني بدأ اليوم جزئيا...من المؤسف أن أهالي غرب بغداد وأعني قاطني صوب الكرخ لم يساندوا إخوانهم في بغداد الشرقية (الرصافة).بالحجم المطلوب ...فهنالك من يروج في مناطق الكرخ ذو الأغلبية السنيه عدا مدينة الكاظمية (معذرة لاستخدام تلك المصطلحات ال......

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