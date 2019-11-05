نوال السعداوي - الكاتب الكبير والكاتب الحر

2019/11/05 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي فى بلادنا العربية، كيف يحصل الكاتب على لقب الكاتب الكبير؟.ومنْ هو الكاتب الحر؟.فكرت طويلا فى هذا السؤال، واكتشفت أن الكاتب الحر، هو الذى يكتب أفكاره من وحى ضميره فقط، لا يمكنه أن يحصل على لقب «الكاتب الكبير»، فى حياته أو فى حياة الورثة.وأدركت أيضا أن معظم الكُتاب فى بلادنا، يفضلون أن يكونوا كتُابا كبارا، على أن يكونوا كُتابا «أحراراً».تذكرت هذا الكلام وأنا أستعرض تاريخ وأسماء الكُتا......

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