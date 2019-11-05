جوزيف ضاهر - لبنان؛ الشعب يريد اسقاط النظام

2019/11/05 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوزيف_ضاهر اندلعت إحدى أكبر حركات الاحتجاج الشعبي أثناء هذه العقود الأخيرة في لبنان منذ أكثر من أسبوع.المستهدف واضح: نظام سياسي واقتصادي يفقر أكبر عدد من السكان ويثري أقلية صغيرة.يهتز لبنان على وقع حراك احتجاجي شعبي ضخم أهم من كل ما شهده البلد منذ عقود.اندلعت التظاهرات بعد اعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، خاصة على تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب.في سياق سياسة تقشف وأزمة اجتماعية واقتصادية متزا......

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