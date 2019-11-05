2019/11/05 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من ايران بشأن وضع سفارتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من ايران بشأن وضع سفارتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).