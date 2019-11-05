انطلاق اعمال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد

2019/11/05 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة العراق، افتتح في مدينة شانغهاي الصينية اليوم الثلاثاء، معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد.

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