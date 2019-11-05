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انطلاق اعمال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد


انطلاق اعمال معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد
2019/11/05 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمشاركة العراق، افتتح في مدينة شانغهاي الصينية اليوم الثلاثاء، معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد.

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