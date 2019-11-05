تحويل المحاضرين والاجراء اليوميين في وزارة التعليم العالي الى عقود

2019/11/05 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي ،اليوم الثلاثاء، تحويل جميع المحاضرين والاجراء اليوميين ممن يتقاضون اجورهم على الموازنة التشغيلية الى عقود .

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