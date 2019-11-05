2019/11/05 | 10:01

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رئاسات كردستان تدعو لاجتماع بحضور برهم صالح والخروج بموقف من ’’تعديل الدستور والانتخابات المبكرة’’

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية ، الثلاثاء 05 تشرين الثاني 2019 ، عن قتل خمسة أعضاء من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية على مواقعهم شمال العراق.

وقالت الدفاع في بيان نقلته وسائل إعلام تركية إن " طائراتها المسيرة أصابت مجمو

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وتتضمن المسودة الموقعة باسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وال

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