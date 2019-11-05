الصور الأولى لشقيقة زعيم داعش أبو بكر البغدادي وزوجها

2019/11/05 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وكالة رويترز صورة قالت إنها لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي التي صرح مسؤول تركي بارز بأنها تخضع للتحقيق بعدما اعتقلتها القوات التركية في مدينة أعزاز شمالي سوريا الاثنين.

كما نشرت الوكالة صورتين لزوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا ويخضعان للتحقيق.

وقال المسؤول إن رسمية عواد، شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا.



وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".

رسمية عواد شقيقة زيعم داعش أبو بكر البغدادي

صورة لسيدة يعتقد أنها زوجة ابن رسمية عواد شقيقة البغدادي

صورة يعتقد أنها لزوج رسمية عواد شقيقة أبو بكر البغدادي

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غربي سوريا.



وأكد تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت الخميس موت زعيمه.

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