"رسمية البغدادي" بقبضة تركيا بحثاً عن "معلومات ثمينة"

2019/11/05 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي – صورة أرشيفية

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