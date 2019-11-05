بدء اجتماع الرئاسات الكوردستانية الثلاث

2019/11/05 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان اجتماعا مهما لمناقشة التطورات الجارية في العراق.ويعقد الاجتماع في مبنى رئاسة الاقليم باربيل ياتي الاجتماع بعد ساعات من اجتماع موسع بين رئيس الاقليم والرئيس العراقي برهم صالح الذي يتواجد في اربيل .وبحسب مصادر مطلعة لشفق نيوز، فان صالح تباحث مع رئيس الاقليم مسألة تعديل الدستور والتطورات الراهنة ببغداد.ويتباحث رئيس الاقليم ورئيس الحكومة ورئيسة البرلمان مع الرئيس العراقي في اجتماع منفصل هذه التطورات بشكل مفصل.ويعقب ذلك اجتماع موسع بين رئيس اقليم كوردستان مع الاطراف السياسية الكوردستانية للتباحث بشأن مخرجات الاجتماع والتطورات الجارية.

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