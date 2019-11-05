النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق

2019/11/05 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية تهمة تعمد الإضرار بالمال العام.

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