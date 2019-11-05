2019/11/05 | 10:32

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متظاهرون يقتحمون مقر فوج في أم قصر لاخراج معتقلين فيه والجنود يردون بالنار

يتبع.



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