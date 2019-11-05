صالح في أربيل.. البحث عن موقفٍ كردي موحد بشأن إقالة حكومة عبدالمهدي

2019/11/05 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد عضو #الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الجمهورية #برهم_صالح إلى #أربيل تأتي من أجل التباحث بشأن الخروج من أزمة #التظاهرات الأخيرة.[…]

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