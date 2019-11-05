2019/11/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

داعش يختطف مزارعين اثنين من قرية كردية شمال شرقي ديالى

اخبار مباشرة

داعش يختطف مزارعين اثنين من قرية كردية شمال شرقي ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يختطف مزارعين اثنين من قرية كردية شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يختطف مزارعين اثنين من قرية كردية شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).