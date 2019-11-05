2019/11/05 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون 6 دوائر حكومية في بابل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متظاهرون يغلقون 6 دوائر حكومية في بابل
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متظاهرون يغلقون 6 دوائر حكومية في بابل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يغلقون 6 دوائر حكومية في بابل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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