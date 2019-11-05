محمد الحنفي - على نهج الشهيد المهدي... لا يسير اليسار...

2019/11/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن اليسار...معروف...بالوفاء...إلى نهج الشهداء...إلى نهج الشهيد المهدي...عريس الشهداء...في مغربنا...وفي كل العالم...°°°°°°وما يجري...في واقع هذا اليسار...أن الوفاء تحول...إلى وجهة نظر...°°°°°°وقد كان الوفاء...في اليسار...لا يناقش...ولا يمكن...أن يصير...وجهة نظر...°°°°°°فالشهيد المهدي...القدم كل التضحيات...قب......

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