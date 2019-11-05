ساطع هاشم - معارك بالخريف

2019/11/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم في المساء او في الصباح، هنا في شمال اوربا عندما يأتي الخريف والشتاء لاترى في الشوارع الا الأضوية الكهربائية المضاءة، والشموع تزين شبابيك الشقق والمنازل، وحتى السيارات فان على سائقيها ان يفتحوا اضويتها صباحا ومساء لان ليل الشتاء طويل، ولاتزيد عدد ساعات النهار والضوء الطبيعي عن أربع او خمس ساعات في الأكثر.وقد عاد الخريف إلينا هذا العام نحن الأجانب، لكنه هذه المرة محملاً بالدم والزمهرير، فأنا مثل......

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