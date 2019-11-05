الجيش يقتحم اعتصام “أم قصر” والمتظاهرون يسيطرون على مدرعة عسكرية

2019/11/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق هاجمت مدرعات الجيش العراقي، صباح اليوم الثلاثاء، المعتصمين في ناحية أم قصر بمحافظة #البصرة، في سبيل فضّ اعتصامهم أمام بوابة #الميناء.مصادر أمنية، قالت لـ”الحل العراق“، […]

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