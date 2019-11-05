خدمة الإنترنت تعود الى العراق بعد توقف طوال الليل

2019/11/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت الحكومة العراقية على هذه الخطوة سعياً فيما يبدو لإنهاء الاحتجاجات – صورة ارشيفية

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