جرحى بمصادمات بعد اقتحام محتجين مقر مشاة البحرية العراقية في البصرة

2019/11/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرحى اربعة متظاهرين اثر اقتحامهم مقر فوج مشاة القوات البحرية في ام قصر بالبصرة.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان محتجين اقتحموا صباح اليوم المقر العسكري لأخراج معتقلين من المحتجين احتجزوا هناك، إلا ان وجنودا في الفوج فتحوا النيران بأتجاه المتظاهرين واصابوا اربعة محتجين.جاء ذلك بعد سقوط جرحى بمهاجمة قوة عراقية تقودها مدرعات الفرقة التاسعة لفض اعتصام قرب ميناء ام قصر في محافظة البصرة.وقال مراسل شفق نيوز، ان عددا من المعتصمين اصيبوا وانباء عن مقتل احدهم بعد فشلها بفض الاعصام.واضاف ان القوات الامنية انسحبت لداخل ميناء ام قصر وتركت مدرعة واسلحة، سطير عليها المحتجون.وقال ان الأعتصام لازال مستمرا امام بوابة الميناء.

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