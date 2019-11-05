وزير الخارجية يبحث مع نظيره الاردني هاتفيا مستجدات الاوضاع بالمنطقة

2019/11/05 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم،اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره الادني ايمن صفدي مستجدات الاوضاع بالمنطقة والاجتماع التمهيدي للقاء القمة الثلاثية لرؤساء العراق ومصر والأردن.

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