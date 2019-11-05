حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف لحقن الدماء والحفاظ على سلمية التظاهرات

2019/11/05 | 11:03

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بغداد اليوم- بغداد

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين (5 تشرين الثاني 2019)، الى حقن الدماء والحفاظ على سلمية...





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