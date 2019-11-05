وزير الخارجية يبحث مع نظيره الاردني الاجتماع التمهيدي للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن

2019/11/05 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، باتصال هاتفي مع نظيره الأردني اهم القضايا التي تحظى باهتمام البلدين.

وذكرت الخارجية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الحكيم اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع بالمنطقة، والقضايا التي تحظى باهتمام البلدين".

واضاف ان "الجانبين بحثا الاجتماع التمهيدي للقاء القمة الثلاثية لرؤساء البلدان الثلاثة: العراق ومصر والأردن؛ في إطار تعزيز التعاون فيما بينها وصولاً إلى تحقيق التنمية، والتكامل، والمزيد التقارب بين شعوب بلداننا".

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