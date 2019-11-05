القبض على ٣ من مروجي المخدرات في محافظ واسط

2019/11/05 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة الشامية في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القاء القبض ثلاثة من مروجي المخدرات وضبط بحيازتهم ٣٥٠ قرصا مخدرا.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة الشامية ومكتب مكافحة الإجرام في الشامية وقسم الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على ٣ متهمين من قضاء النعمانية في محافظ واسط يستقلون عجلة نوع جارجر".

واضافت انه "بعد ورود معلومات دقيقة تؤكد حيازتهم على كمية من الحبوب المخدرة بلغت ٣٥٠ قرصا ضبطت لديهم أثناء عملية إلقاء القبض"، مشيرةً الى انه "تم ارسالهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واحالتهم إلى القضاء."

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