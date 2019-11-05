2019/11/05 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال أمير قطر في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء إن قطر ستسجل فائضا في الميزانية هذا العام، هو الأول في ثلاث سنوات، بعد أن سجلت عجزا قبل عام.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: سنتحول إلى تسجيل فائض للميزانية هذا العام ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر: سنتحول إلى تسجيل فائض للميزانية هذا العام ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر: سنتحول إلى تسجيل فائض للميزانية هذا العام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).