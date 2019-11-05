2019/11/05 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مسح يوم الثلاثاء أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر تشرين الأول للشهر الثالث على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).