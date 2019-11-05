تاج السر عثمان - المليشيات الخطر المباشر علي الفترة الانتقالية

2019/11/05 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان أشارت قوى المعارضة والقوات المسلحة المهنية منذ وقت مبكر إلي خطورة تكوين المليشيات خارج القوات النظامية ، ولا سيما المرتبطة بدوائر أجنبية علي وحدة البلاد واستقرارها وامنها وسيادتها الوطنية، وكانت معارضة هيئة الأركان للجيش السوداني في مذكرتها في فترة الديمقراطية الثالثة لحكومة الصادق المهدي التي أشارت فيها لخطورة تكوين قوات المراحيل أو المليشيات من قبائل المسيرية والرزيقات لمواجهة تمرد الحركة الشع......

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