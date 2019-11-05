فيديو.. لحظة سيطرة محتجين على مدرعة عراقية في البصرة

2019/11/05 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهر مقطع مصور لحظة سيطرة محتجين قرب ميناء ام قصر في البصرة على الية تابعة للفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي.وسقط جرحى بمهاجمة قوة عراقية تقودها مدرعات الفرقة التاسعة لفض اعتصام قرب ميناء ام قصر في محافظة البصرة.وقال مراسل شفق نيوز، ان عددا من المعتصمين اصيبوا وانباء عن مقتل احدهم بعد فشلها بفض الاعصام.واضاف ان القوات الامنية انسحبت لداخل ميناء ام قصر وتركت مدرعة واسلحة، سطير عليها المحتجون.وقال ان الأعتصام لازال مستمرا امام بوابة الميناء.

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